Обновление Windows 11 должно было исправить старые ошибки, но добавило новые

Кроме того, после обновления наблюдаются проблемы с диспетчером задач, который не может отобразить количество запущенных процессов, показывая «0 процессов» вместо этого. Пользователи также продолжают сталкиваться с проблемами в функции Alt-Tab, несмотря на предыдущие заявления о исправлениях.

Учитывая текущие проблемы, многим рекомендуется отложить установку и дождаться следующего обновления, которое должно посетить устройства 12 ноября, если не потребуются срочные исправления.