Обновление Windows 11 должно было исправить старые ошибки, но добавило новые

Опубликовано 30 октября 2024, 16:181 мин.
Обновление Windows 11 должно было исправить старые ошибки, но добавило новые24H2 KB5044384
Недавнее обновление Windows 11 24H2, KB5044384, принесло широкомасштабные проблемы с установкой, пользователи сообщают о таких кодах ошибок, как 0×800f0922, 0×80 0736b3 и 0xc015001a. Обновление часто зависает на 40% и не устанавливается, даже на новом оборудовании. Пострадавшим от этого пользователям рекомендуется вручную загрузить обновление через каталог обновлений Microsoft.
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Кроме того, после обновления наблюдаются проблемы с диспетчером задач, который не может отобразить количество запущенных процессов, показывая «0 процессов» вместо этого. Пользователи также продолжают сталкиваться с проблемами в функции Alt-Tab, несмотря на предыдущие заявления о исправлениях.
Учитывая текущие проблемы, многим рекомендуется отложить установку и дождаться следующего обновления, которое должно посетить устройства 12 ноября, если не потребуются срочные исправления.