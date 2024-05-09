Обновление Windows 11 привнесет автоматическое шифрование BitLocker

Это значительное изменение, особенно для пользователей Home. Хотя BitLocker всегда был опцией для пользователей Pro, пользователи Home обычно полагаются на шифрование устройств, управляемое производителем.

Хотя шифрование является хорошей мерой защиты конфиденциальных данных, оно сопряжено с риском: потерей данных. Если при включенном BitLocker накопитель выйдет из строя и у вас не будет резервной копии ключа шифрования, доступ к данным станет невозможен.

Кроме того, BitLocker может повлиять на производительность системы, особенно на твердотельных накопителях: в зависимости от нагрузки возможное замедление может достигать 45%.

Однако отключить автошифрование при переустановке можно. Для этого можно использовать загрузочный USB, созданный с помощью программы Rufus, или настроить реестр через командную строку. Но делается это на свой страх и риск. Перед переустановкой Windows 11 24H2 убедитесь, что вы понимаете последствия автошифрования и имеете план резервного копирования, чтобы избежать возможной потери данных или проблем с производительностью.