Обновление Windows 11 сломало некоторым людям браузер Chrome

Пользователи сообщают, что, хотя процесс Chrome вроде бы запущен, приложение не удается полностью запустить.

Удаление проблемного обновления KB5027231 кажется логичным решением, но, к сожалению, это не так просто. Служба Windows Server Update Services, инструмент, используемый администраторами для управления обновлениями, сталкивается с «катастрофической ошибкой» при попытке удалить обновление.

Более того, похоже, что проблема распространяется не только на Google Chrome. Cisco и WatchGuard, две известные компании, занимающиеся кибербезопасностью, также сообщили о проблемах, вызванных этим обновлением. Возможно, что именно их приложения и вызывают конфликты с Google Chrome на системах Windows 11.

Пострадавшие пользователи нашли временные обходные пути, такие как отключение определенных служб или удаление защитного программного обеспечения от вышеуказанных компаний. Однако разочарованные пользователи с нетерпением ждут более удобного решения от Microsoft.