Обновление Windows Server «сломало» кластеры и виртуальные машины

Из-за ошибки служба Cluster может часто перезапускаться, из-за чего узлы кластера не могут подключиться или попадают в режим изоляции. Также виртуальные машины могут перезагружаться несколько раз подряд, а в журналах событий появляются ошибки с кодом 7031.

Проблемы чаще возникают на системах с включённой функцией безопасности BitLocker, когда используется общий том Cluster Shared Volumes (CSV).

Microsoft уже разработала временное решение для устранения этих сбоев, но пока не выпустила его для всех пользователей. Поэтому компания просит организации, столкнувшиеся с этой проблемой, обращаться в службу поддержки Microsoft для получения помощи и временных исправлений.

В будущем Microsoft планирует включить постоянное исправление в одно из следующих обновлений Windows, после чего отдельная настройка временного решения не потребуется.