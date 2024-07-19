Обновление Windows сломало системы банков и авиакомпаний по всему миру

Проблема, появившаяся утром 19 июля, нарушила работу различных секторов, включая банковский, авиационный, телерадиовещание и розничную торговлю. Австралийские банки, авиакомпании и вещательные компании одними из первых сообщили о проблемах: тысячи компьютеров и серверов отключились от сети, попав в цикл бесконечной перезагрузки. С тех пор неполадки распространились по всему миру и затронули европейские компании. В частности, британская телекомпания Sky News из-за сбоя не могла транслировать свои утренние новости, а авиакомпания Ryanair сообщила о задержках рейсов.

CrowdStrike, фирма по кибербезопасности из США, заявила, что причиной стало неисправное обновление, а не «кибератака». У банков, авиакомпаний, телевещателей и супермаркетов системы внезапно перезагружались, отображая «синий экран смерти» (BSOD).