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Опубликовано 19 июля 2024, 17:15
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Обновление Windows сломало системы банков и авиакомпаний по всему миру

Даже телерадиовещательные компании пострадали
Банки, авиакомпании и телерадиовещательные компании пострадали от массового сбоя после обновления защитного ПО в Windows. Глобальный перебой в работе был вызван проблемным обновлением от поставщика ПО для кибербезопасности CrowdStrike на машинах под управлением Windows по всему миру. И это один из самых серьезных сбоев за последнее время, если не года.
Обновление Windows сломало системы банков и авиакомпаний по всему миру
© Ferra

Проблема, появившаяся утром 19 июля, нарушила работу различных секторов, включая банковский, авиационный, телерадиовещание и розничную торговлю. Австралийские банки, авиакомпании и вещательные компании одними из первых сообщили о проблемах: тысячи компьютеров и серверов отключились от сети, попав в цикл бесконечной перезагрузки. С тех пор неполадки распространились по всему миру и затронули европейские компании. В частности, британская телекомпания Sky News из-за сбоя не могла транслировать свои утренние новости, а авиакомпания Ryanair сообщила о задержках рейсов.

CrowdStrike, фирма по кибербезопасности из США, заявила, что причиной стало неисправное обновление, а не «кибератака». У банков, авиакомпаний, телевещателей и супермаркетов системы внезапно перезагружались, отображая «синий экран смерти» (BSOD).