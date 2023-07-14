Обновления, которые мы заслужили: спустя 16 лет Microsoft Office сменил шрифт по умолчанию

Переход на шрифт Aptos встроят в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для миллионов пользователей в ближайшее время, потом постепенно он распространится на всех клиентов.

Интересно, что Государственный департамент США только в начале этого года обязал своих сотрудников использовать шрифт Calibri для служебных записок, заменив им Times New Roman, просуществовавший на своей «должности» 16 лет.