Обновления, которые мы заслужили: спустя 16 лет Microsoft Office сменил шрифт по умолчанию

Обновления, которые мы заслужили: спустя 16 лет Microsoft Office сменил шрифт по умолчаниюВстречайте, Aptos
Microsoft объявила о замене шрифта Calibri, используемого по умолчанию уже 16 лет, на новый шрифт Aptos. Новый шрифт, вдохновленный швейцарской типографикой середины XX века, ранее был известен под названием Bierstadt.
Aptos, созданный известным шрифтовым дизайнером Стивом Маттесоном, отличается четко отсеченными окончаниями штрихов с едва заметным смягчением, чтобы избежать жесткого вида. Шрифт Calibri, используемый в Office по умолчанию с 2007 года, по-прежнему будет доступен в меню шрифтов, наряду со своими предшественниками Times New Roman и Arial.
Переход на шрифт Aptos встроят в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для миллионов пользователей в ближайшее время, потом постепенно он распространится на всех клиентов.
Интересно, что Государственный департамент США только в начале этого года обязал своих сотрудников использовать шрифт Calibri для служебных записок, заменив им Times New Roman, просуществовавший на своей «должности» 16 лет.