Обновленную Siri «отвяжут» от ChatGPT

Обновление станет частью iOS 27, которую представят на конференции WWDC в июне. Владельцы iPhone смогут сами выбрать предпочтительный ИИ из нескольких вариантов — ChatGPT, Claude или Gemini. Для этого нужно будет скачать приложение нужного чат-бота и указать его в настройках Apple Intelligence и Siri. Функция будет работать на всех устройствах Apple.

Напомним, что в 2024 году Apple заключила соглашение с OpenAI, чтобы интегрировать ChatGPT в свои устройства. Сделка была безденежной, но выгодной обеим сторонам: Apple получила современного чат-бота, а OpenAI — доступ к миллионам новых пользователей.

Не срослось, видимо.