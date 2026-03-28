Обновленную Siri «отвяжут» от ChatGPT

Опубликовано 28 марта 2026, 21:261 мин.
Обновленную Siri «отвяжут» от ChatGPTДадут подключать к ней «всех популярных чат-ботов»
Apple, как пишут СМИ, решила отказаться от эксклюзивного партнерства с OpenAI. Компания даст пользователям возможность выбирать, какой чат-бот будет работать вместе с Siri, сообщает Bloomberg со ссылкой на «осведомленные источники».
Обновление станет частью iOS 27, которую представят на конференции WWDC в июне. Владельцы iPhone смогут сами выбрать предпочтительный ИИ из нескольких вариантов — ChatGPT, Claude или Gemini. Для этого нужно будет скачать приложение нужного чат-бота и указать его в настройках Apple Intelligence и Siri. Функция будет работать на всех устройствах Apple.
Напомним, что в 2024 году Apple заключила соглашение с OpenAI, чтобы интегрировать ChatGPT в свои устройства. Сделка была безденежной, но выгодной обеим сторонам: Apple получила современного чат-бота, а OpenAI — доступ к миллионам новых пользователей.
Не срослось, видимо.