Обновлён рейтинг голосовых помощников

Первое место, по традиции, занял Google Assistant. А вот последнее на этот раз досталось Amazon Alexa. Сравнивались реализации голосовых помощников на смартфонах.

Согласно тесту, Siri и Google Assistant конкурентоспособны, когда дело доходит до скорости. При этом время задержки Siri и голосового помощника Bixby от Samsung больше, чем у Assistant и Alexa. Все четыре помощника отлично справляются с ответами на конкретные вопросы. Однако дополнительные вопросы сбивают с толку Bixby и Alexa.

Siri также выступает хуже всех в управлении устройствами. Кроме того, он хуже, чем Google Assistant, работает с камерой.