Обновлён рейтинг голосовых помощников

Обновлён рейтинг голосовых помощниковSiri в этом году не повезло
Компания MKBHD вновь оценила имеющиеся на рынке голосовые ассистенты (правда, только англоязычные) и составила рейтинг. Как оказалось, на сегодняшний день Siri — не самый плохой голосовой помощник на телефонах. Хотя долго время он носил это звание.
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Первое место, по традиции, занял Google Assistant. А вот последнее на этот раз досталось Amazon Alexa. Сравнивались реализации голосовых помощников на смартфонах.
Согласно тесту, Siri и Google Assistant конкурентоспособны, когда дело доходит до скорости. При этом время задержки Siri и голосового помощника Bixby от Samsung больше, чем у Assistant и Alexa. Все четыре помощника отлично справляются с ответами на конкретные вопросы. Однако дополнительные вопросы сбивают с толку Bixby и Alexa.
Siri также выступает хуже всех в управлении устройствами. Кроме того, он хуже, чем Google Assistant, работает с камерой.