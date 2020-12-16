Обновлён рейтинг лучших банковских приложений

На первое место вышло приложение «Альфа-Банка». Второе место отдали «Тинькофф-Банку», а третье — «Хоум Кредит». Сбер же оказался на четвёртом месте.

Также Markswebb оценило приложения по отдельным категориям. Например, в номинации мобильных банков под Android для решения ежедневных задач «Альфа-Банк» занял только второе место. Аналитики отметили, что в приложении банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять уведомлениями и перевыпускать карты в цифровом виде.

Markswebb выпускает свой рейтинг мобильных банков с 2013 года. Специалисты оценивают приложение каждого банка по более чем 900 критериям. Аналитики учитывают результаты UX-исследований (опыт пользователей), интервью со специалистами и данные из открытых источников.