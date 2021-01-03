Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Аналитики учитывали данные как по браузерам для мобильных устройств, так и по десктопным программам. Как оказалось, самый популярный браузер в мире — это по-прежнему Google Chrome. Ему принадлежит 63,38-процентная доля. Его доля постепенно уменьшается, например, в ноябре она составляла 63,54%.

За Chrome следует Safari (19,25%), а третье место принадлежит Firefox (3,77%). После это, как ни удивительно, идёт Samsung Internet — 3,47%. Замыкает пятёрку лучших Microsoft Edge — 3,03%. Opera досталась 2,26-процентная доля.