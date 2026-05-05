Оборудование Huawei и ZTE запретят на телеком-рынке ЕС

Опубликовано 05 мая 2026, 15:231 мин.
Оборудование Huawei и ZTE запретят на телеком-рынке ЕСКитай готовит ответные меры
Европейский союз планирует полностью исключить китайские компании Huawei и ZTE из своего рынка телекоммуникаций, пишут СМИ. Еврокомиссия, мол, предложила 27 странам-участницам отказаться от оборудования этих производителей в сетях связи.
© Ferra.ru
Причина? Новые правила кибербезопасности, которые направлены на «устранение опасных поставщиков». Под эту категорицию попадают в первую очередь китайские фирмы.
В ответ на это Китай пригрозил жёсткими контрмерами. Так, Министерство торговли КНР назвало предлагаемые правила «дискриминационными». Там же заявили, что они нарушают нормы Всемирной торговой организации и вредят торговле и сотрудничеству между ЕС и Китаем.
Чем закончится этот спор — пока неясно.