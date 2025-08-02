Обычно нежелательное поведение в LLM, как, например, чрезмерная лесть или выдумывание фактов, связано с определёнными «паттернами» активности в модели. Исследователи смогли точно определить такие паттерны и показали, что можно их отслеживать — а значит, и предотвращать.

Интересно, что если во время обучения специально активировать «злые» или «льстивые» режимы, то модель перестаёт обучаться таким чертам. Как объясняет автор проекта Джек Линдси, «если модель уже „злая“, то ей не нужно этому учиться, и она просто учится остальному».