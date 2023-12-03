Обведите июнь 2024 года красным: тогда выйдет Windows 12 с ИИ функциями

14:29, 03 декабря 2023
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Обведите июнь 2024 года красным: тогда выйдет Windows 12 с ИИ функциямиЕсли верить слухам
Microsoft готовится к запуску Windows 12 в июне 2024 года, предвещая новую волну компьютеров с ИИ. Согласно отчету Commercial Times, такие крупные игроки, как Acer, Quanta, MSI и Gigabyte, уже ожидают потенциальных возможностей для бизнеса.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В то время как генеральный директор Acer Джейсон Чен выражает осторожный оптимизм по поводу ускорения развития индустрии ПК с ИИ, председатель совета директоров Quanta Барри Лам предвидит значительный подъем в сегментах таких ПК, серверов и автомобильной электроники.
Хотя дата выхода в июне 2024 года - более ранняя, чем ожидалось, инсайдеры в отрасли считают, что этот шаг послужит толчком для виртуозного цикла создания «умных» ПК, что изменит «технологический ландшафт».
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