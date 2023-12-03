Обведите июнь 2024 года красным: тогда выйдет Windows 12 с ИИ функциями

В то время как генеральный директор Acer Джейсон Чен выражает осторожный оптимизм по поводу ускорения развития индустрии ПК с ИИ, председатель совета директоров Quanta Барри Лам предвидит значительный подъем в сегментах таких ПК, серверов и автомобильной электроники.

Хотя дата выхода в июне 2024 года - более ранняя, чем ожидалось, инсайдеры в отрасли считают, что этот шаг послужит толчком для виртуозного цикла создания «умных» ПК, что изменит «технологический ландшафт».