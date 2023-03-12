Объяснит, как поменять колесо: General Motors выпустит виртуального помощника для водителей

Голосовой помощник должен будет подсказывать водителю, как поменять колесо, если спустило шину, объяснять значение той или иной мигающей на табло лампочки, а также диагностировать серьёзность поломки.

Кроме того, помощнику можно будет поручить открытие двери в гараж с кодовым замком.