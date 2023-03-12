Объяснит, как поменять колесо: General Motors выпустит виртуального помощника для водителей

19:45, 12 марта 2023
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Объяснит, как поменять колесо: General Motors выпустит виртуального помощника для водителейНа базе ChatGPT
Автоконцерн General Motors объединился с Microsoft, чтобы создать виртуального помощника для водителей. Он будет построен на базе чат-бота ChatGPT.
Фото: Unsplash
Голосовой помощник должен будет подсказывать водителю, как поменять колесо, если спустило шину, объяснять значение той или иной мигающей на табло лампочки, а также диагностировать серьёзность поломки.
Кроме того, помощнику можно будет поручить открытие двери в гараж с кодовым замком.
Источник:RusBase
Автор:Ксения МурашеваТеги: