Объявлено самое популярное мобильное приложение в мире

В целом, что количество скачиваний превышает население планеты (сейчас это около 7,9 млрд человек). Конечно, статистика объясняется тем, что люди меняют телефоны, устанавливают YouTube на новые устройства. Но всё равно это довольно большая цифра. Немаловажную роль в успехе YouTube также сыграло то, что по умолчанию он доступен на большинстве моделей, продаваемых за пределами Китая.

Сейчас в мире насчитывается чуть более 3 млрд активных устройств Android.

Недавно СМИ сообщили, что в России Telegram занял первое место по числу загрузок за второй квартал 2021 года.