Объявлено самое прибыльное приложение на смартфонах

Он сместил с первого места приложение Netflix, которое держалось там с IV-го квартала 2016 года. Дейтинговый сервис Tinder увеличил выручку на 42% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. За первый квартал текущего года он заработал $260,7 миллионов на площадках App Store и Google Play. Netflix занял второе место в списке по размеру прибыли ($216,3 миллионов).

Эксперты компании Sensor Tower также составили рейтинг самых скачиваемых приложений на обеих площадках. На первом месте оказался WhatsApp, на втором — Messenger от Facebook, а на третьем — TikTok.