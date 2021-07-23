Объявлены новшества в свежей версии приложения СберБанк Онлайн

Во-первых, в онлайн-банке можно теперь скрывать балансы своих счётов в Кошельке. Благодаря этому никто не увидит количество денег на картах, если вы при ком-то зайдёте на главный экран приложения.

Во-вторых, появилась возможность добавить карты «Мир» в Apple Pay и SberPay. Это работает и на iOS, и на Android.

Также из любого канала в Диалогах теперь можно сделать репост не в любой мессенджер.

Обновление уже доступно для пользователей приложения. Недавно СберБанк запустил услугу «Автоплатёж» для клиентов Тинькофф Мобайл. Для них стала доступна автоматическая оплата услуг связи при снижении баланса лицевого счёта до минимума.