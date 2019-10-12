Объявлены самые красивые приложения года

Но только среди тех приложений, которые были созданы в рамках дизайнерской концепции Material Design. Google объявила победителей в четырёх категориях: тематизация, инновация, опыт и универсальность.

Первое место в первой же категории заняло приложение Ruff для создания заметок. Его похвалили за минималистичность в дизайне и возможность настраивать оформление.

В категории «инновация» победило Reflectly — приложение-личный дневник. Оно способно отслеживать уровень стресса.

В категории «опыт» победителем стало приложение Scripts для изучения алфавитов при помощи каллиграфии. Оно поддерживает даже русский алфавит.

И, наконец, последний победитель — приложение Trip.com для бронирования билетов и гостиниц.