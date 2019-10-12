Приложения
Сегодня 16:57
Объявлены самые красивые приложения года
По версии Google
Мобильные приложения тоже могут быть красивыми. Компания Google сама каждый год выбирает такие среди программ для Android.
Но только среди тех приложений, которые были созданы в рамках дизайнерской концепции Material Design. Google объявила победителей в четырёх категориях: тематизация, инновация, опыт и универсальность.
Первое место в первой же категории заняло приложение Ruff для создания заметок. Его похвалили за минималистичность в дизайне и возможность настраивать оформление.
В категории «инновация» победило Reflectly — приложение-личный дневник. Оно способно отслеживать уровень стресса.
В категории «опыт» победителем стало приложение Scripts для изучения алфавитов при помощи каллиграфии. Оно поддерживает даже русский алфавит.
И, наконец, последний победитель — приложение Trip.com для бронирования билетов и гостиниц.
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