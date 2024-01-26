Объявлены самые популярные приложения и игры в RuStore

Самыми скачиваемыми приложениями категории «Финансы» стали «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн». В категории «Полезные инструменты» больше всего загрузок у «МегаФона», «Почты Mail.ru» и «Моего МТС». В покупках наиболее популярными оказались Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В категории «Транспорт» это «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Яндекс Go», а в категории «Развлечения» лидируют RUTUBE, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Самыми популярными играми по количеству скачиваний оказались "Tanks Blitz", "Симулятор автобуса 3D", "Плюс Сити".