Объявлены самые популярные приложения в мире и в России
Исследование аналитиков показало, что на мировом рынке лидерами стали Facebook и специальный мессенджер для соцсети. Также верхние строчки рейтинга занимают приложения WhatsApp и Instagram, которые, впрочем, тоже принадлежат компании Марка Цукерберга.
В России первое место по скачиваниям занял WhatsApp, на втором месте расположилось приложение «ВКонтакте», а на третьем — Viber.
Российский рейтинг от мирового отличает наличие в нём банковского приложения. По словам управляющего директора App Annie в Европе, это свидетельствует о широком проникновении и высоком уровне развития финансовых сервисов в стране.
Кроме того, аналитики рассказали, в каких приложениях россияне потратили больше всего денег. Первые строчки по доходам заняли VK и OK.ru.
Самой скачиваемой игрой десятилетия заслуженно стала Subway Surfers.