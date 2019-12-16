Объявлены самые популярные приложения в мире и в России

Исследование аналитиков показало, что на мировом рынке лидерами стали Facebook и специальный мессенджер для соцсети. Также верхние строчки рейтинга занимают приложения WhatsApp и Instagram, которые, впрочем, тоже принадлежат компании Марка Цукерберга.

В России первое место по скачиваниям занял WhatsApp, на втором месте расположилось приложение «ВКонтакте», а на третьем — Viber.