Ferra
Приложения
Сегодня 17:48

Объявлены самые популярные приложения в мире и в России

По итогам десятилетия
Аналитическая компания App Annie подвела для рынка мобильных приложений итоги за десять лет. Эксперты назвали самые скачиваемые приложения в России и в мире.

Исследование аналитиков показало, что на мировом рынке лидерами стали Facebook и специальный мессенджер для соцсети. Также верхние строчки рейтинга занимают приложения WhatsApp и Instagram, которые, впрочем, тоже принадлежат компании Марка Цукерберга.

В России первое место по скачиваниям занял WhatsApp, на втором месте расположилось приложение «ВКонтакте», а на третьем — Viber.

Российский рейтинг от мирового отличает наличие в нём банковского приложения. По словам управляющего директора App Annie в Европе, это свидетельствует о широком проникновении и высоком уровне развития финансовых сервисов в стране.

Кроме того, аналитики рассказали, в каких приложениях россияне потратили больше всего денег. Первые строчки по доходам заняли VK и OK.ru.

Самой скачиваемой игрой десятилетия заслуженно стала Subway Surfers.