Обзор iOS 17.3: защита от кражи устройств и другие интересные функции

Stolen Device Protection гарантирует, что воры не смогут легко скомпрометировать iPhone даже с помощью пароля. Для использования этой функции необходимо включить определенные службы определения местоположения.

Обновление также включает в себя более десятка новых исправлений, устраняющих различные уязвимости. Еще одно заметное дополнение — «Hotel AirPlay», позволяющее пользователям пользоваться AirPlay на совместимых телевизорах в отелях, не беря с собой Apple TV. В этом обновлении в Apple Music вернулись совместные плейлисты, позволяющие пользователям создавать плейлисты с друзьями и добавлять к трекам реакции эмодзи. Кроме того, в iOS 17.3 появился пакет обоев Unity Bloom с динамической анимацией и обновление гарантии AppleCare, в котором отображаются все устройства, привязанные к Apple ID.

Хотя iOS 17.3 не может сравниться с масштабными изменениями iOS 17.2, она имеет решающее значение для безопасности и представляет интересные функции, что делает ее рекомендованной к обновлению, отмечает 9to5Mac.