Обзор ситуации вокруг TikTok: интересы США против свободы слова

Недавнее сообщение китайского правительства с критикой американского законопроекта, направленного против TikTok, вызвало споры. Ирония не была упущена многими — TikTok запрещен в самом Китае, и граждане вынуждены использовать альтернативный вариант.

Сотрудники американской разведки опасаются возможности «китайских операций влияния» на TikTok. Непрозрачный алгоритм приложения и система доставки контента затрудняют, а то и вовсе делают невозможным обнаружение таких операций, что еще больше усиливает тревогу, пишут американские эксперты.

Критики предлагаемого запрета TikTok, в том числе некоторые законодатели, утверждают, что он создает опасный прецедент для государственной цензуры. Они подчеркивают право Первой поправки на свободное выражение мнений, независимо от источника.

Такие сенаторы, как Элизабет Уоррен, выступают за более широкий подход, призывая к принятию нормативных актов, учитывающих проблемы конфиденциальности, безопасности данных и потенциальных манипуляций у всех соцсетей, а не только TikTok.