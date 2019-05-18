Очередная победа феминизма: голосовые помощники перестанут быть женщинами

В ЮНЕСКО заявляют, что голосовые помощники представляют собой покорных и услужливых персонажей. А большинство из них (Siri, Alexa, «Алиса») названы женскими именами и говорят женским голосом. Это, как говорят представители ЮНЕСКО, иллюстрирует сексистские предрассудки, которые происходят от гендерного неравенства в сфере технологий.

Учреждение рекомендует создателям голосовым помощников вводить добровольный выбор между мужским и женским вариантом озвучки, чтобы не порождать у пользователей «сексистских настроений». А также напоминать пользователям, что они общаются с искусственным интеллектом, а не живым человеком.

Отметим, ранее проведенные исследования показали, что большинство мужчин и женщин предпочитают слышать у виртуального помощника именно женский голос.