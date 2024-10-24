Один из лучших генераторов изображений Stable Diffusion обновился до версии 3.5

Компания учла отзывы сообщества, признав, что предыдущая версия Medium не соответствовала ожиданиям. SD3.5 предлагает такие стилистические решения, как фотография и живопись, и позволяет точно настраивать изображения с помощью специальных хэштегов. Модель бесплатна для некоммерческого использования, включая научные исследования.