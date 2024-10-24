Один из лучших генераторов изображений Stable Diffusion обновился до версии 3.5

Опубликовано 24 октября 2024, 00:451 мин.
Один из лучших генераторов изображений Stable Diffusion обновился до версии 3.5Шаг вперед к реалистичности
StabilityAI представила новую линейку моделей ИИ-генераторов изображений Stable Diffusion 3.5, которая отличается улучшенной реалистичностью, лучшим соблюдением запросов и улучшенным рендерингом текста по сравнению с предыдущей версией. Модели выпускаются в трех вариантах — Large, Large Turbo и Medium.
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Компания учла отзывы сообщества, признав, что предыдущая версия Medium не соответствовала ожиданиям. SD3.5 предлагает такие стилистические решения, как фотография и живопись, и позволяет точно настраивать изображения с помощью специальных хэштегов. Модель бесплатна для некоммерческого использования, включая научные исследования.
Stable Diffusion относится к семейству диффузионных моделей, обучение проходит путем добавления шума к изображениям и последующего восстановления оригинальных изображений. Этот процесс позволяет модели генерировать реалистичные изображения, следуя текстовым описаниям.