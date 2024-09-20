Один из лучших онлайн-переводчиков DeepL запустил ИИ-глоссарий. Русский есть

Новый генератор глоссариев на основе ИИ позволяет пользователям создавать глоссарии путем загрузки файлов, используя ранее переведенные материалы для создания индивидуальных записей. Эта функция сокращает ручной труд и повышает эффективность, облегчая предприятиям “обеспечение согласованности сообщений”. Обновленный инструмент также расширяет языковую поддержку, добавляя корейский, датский, шведский, норвежский и румынский языки, доведя общее число языков до 16.

Глоссарий DeepL теперь доступен через расширения для Chrome и Edge, а также через интеграцию с Google Workspace и приложениями Microsoft 365, включая Word и Outlook.

Генератор глоссариев DeepL доступен для подписчиков Pro Advanced и Ultimate с поддержкой файлов TMX/DOCX/PDF. Первоначально он доступен на немецком, испанском, японском, итальянском, французском и русском языках, в ближайшее время будут добавлены и другие.