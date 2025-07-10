Один из первых ПК с интерфейсом под мышь Apple Lisa «перенесли» в браузер

Интерфейс масштабируется так, чтобы сохранить пропорции экрана оригинальной машины, поэтому на современных мониторах он может выглядеть некорректно. Особенность старых систем — при перетаскивании окна показывался только его контур, а не весь контент — здесь тоже реализована.

Симулятор пока в альфа-версии и работает лучше на компьютерах, а не на телефонах. Разработчик обещает добавить новые функции и приложения в будущем.