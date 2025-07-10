Один из первых ПК с интерфейсом под мышь Apple Lisa «перенесли» в браузер

Опубликовано 10 июля 2025, 07:371 мин.
Один из первых ПК с интерфейсом под мышь Apple Lisa «перенесли» в браузерБраузерный симулятор Apple Lisa возвращает в 1983 год
До появления легендарного Macintosh в 1984 году компания Apple выпустила компьютер Apple Lisa — один из первых с графическим интерфейсом, где вместо командной строки использовались мышь, иконки и окна. Правда, стоил он очень дорого — почти 10 тысяч долларов.
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Разработчик Эндрю Ярос создал браузерный симулятор LisaGUI, который полностью повторяет внешний вид и поведение интерфейса Apple Lisa. Это не эмулятор, а программная копия, написанная с нуля на JavaScript.
Интерфейс масштабируется так, чтобы сохранить пропорции экрана оригинальной машины, поэтому на современных мониторах он может выглядеть некорректно. Особенность старых систем — при перетаскивании окна показывался только его контур, а не весь контент — здесь тоже реализована.
Симулятор пока в альфа-версии и работает лучше на компьютерах, а не на телефонах. Разработчик обещает добавить новые функции и приложения в будущем.