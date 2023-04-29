Один из самых безопасных браузеров Brave разорвал связи с поисковиком Microsoft

Один из самых безопасных браузеров Brave разорвал связи с поисковиком MicrosoftНе стоило компании повышать цены
Brave, браузер, ориентированный на конфиденциальность, объявил о том, что больше не будет использовать Microsoft Bing в качестве источника для веб-поиска. Дело в том, что Microsoft подняла цену на соответствующий API.
Brave утверждает, что ее поисковая система использовала Bing только для 7 процентов результатов запросов. В сообщении в блоге Brave повышение цен компанией Microsoft названо "беспрецедентным". Microsoft ввела огромное повышение цен для третьих сторон, использующих ее поисковый API, что побудило Brave полагаться на свой собственный индекс для всех поисковых запросов.
Пользователи, которые считают, что они не получают адекватных результатов от Brave, все еще могут добавить результаты поиска Google в свои запросы в качестве запасного варианта.