Приложения
Опубликовано 07 июля 2026, 19:55
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Один из самых популярных форумов Reddit запустил ИИ для ловли другого ИИ

Из-за скрытой рекламы
Reddit — один из самых популярных форумов в Интернете. Но компании и маркетологи в последнее время «обнаглели» и стали чаще публиковать там скрытую рекламу. С помощью ИИ они пишут посты и комментарии, которые выглядят как обычное мнение людей.
Один из самых популярных форумов Reddit запустил ИИ для ловли другого ИИ

© Reddit

Теперь Reddit решил бороться с этим с помощью собственного ИИ. Система анализирует поведение аккаунтов с самого их создания. Нейросети ищут скрытые признаки «скоординированных действий, накруток и фальшивого восторга».

В Reddit заявили, что их ИИ каждый день удаляет около 25 тысяч «сомнительных» постов и комментариев, а также отменяет почти 2 миллиона лайков.

Пока что платформа полагается не только на ИИ, но и на администраторов, модераторов-волонтёров и самих пользователей.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Reddit
,
#искусственный интеллект
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