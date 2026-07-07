Один из самых популярных форумов Reddit запустил ИИ для ловли другого ИИ

Теперь Reddit решил бороться с этим с помощью собственного ИИ. Система анализирует поведение аккаунтов с самого их создания. Нейросети ищут скрытые признаки «скоординированных действий, накруток и фальшивого восторга».

В Reddit заявили, что их ИИ каждый день удаляет около 25 тысяч «сомнительных» постов и комментариев, а также отменяет почти 2 миллиона лайков.

Пока что платформа полагается не только на ИИ, но и на администраторов, модераторов-волонтёров и самих пользователей.