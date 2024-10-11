Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний раскрыла масштабы утечки данных

Утечка произошла в период с 17 по 19 августа и включала несанкционированный доступ к документам, содержащим конфиденциальную информацию, такую как номера социального страхования и водительские удостоверения. Нарушение было обнаружено 19 августа, после чего компания немедленно прекратила доступ к скомпрометированным учетным записям.

Компания сообщила о нарушении генеральному прокурору штата Мэн и объяснила, что третья сторона получила доступ к данным клиентов. Хотя инцидент не затронул непосредственно счета клиентов Fidelity, компания пока не разъяснила, как взлом двух учетных записей привел к утечке данных тысяч других пользователей.

Несмотря на серьезность утечки, на сайте самой Fidelity на момент публикации не было размещено никакой информации об этом инциденте.