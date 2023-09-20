Одно из главных нововведений iOS — улучшенные «Ярлыки»: как они работают

Одно из главных нововведений iOS — улучшенные «Ярлыки»: как они работаютИ для чего нужны
В OS 17, iPadOS 17 и watchOS 10 появилось множество интересных функций, в частности, улучшено приложение Shortcuts («Ярлыки»). Оно позволяет автоматизировать задачи и рабочие процессы, а последние обновления открывают еще больше возможностей. 9to5Mac объяснили, как им пользоваться и для чего оно нужно.
В iOS 17 пользователи могут создавать ярлыки, например, для быстрого доступа к расшифровке аудиофайлов в текст, удаления будильников, сканирования документов и даже инициирования резервного копирования Time Machine. Эти усовершенствования расширяют возможности автоматизации, упрощая выполнение повседневных задач.
Среди новых команд можно выделить следующие:
Транскрибировать аудио: Преобразование аудиофайлов в текст.
Удалить будильники: Удаление определенных будильников из приложения "Часы".
Сканировать документ: Съемка и сохранение изображений в приложении "Файлы".
Запустить секундомер: Запуск таймера с секундомером.
Установка пароля точки доступа: настройка пароля точки доступа.
Кроме того, улучшены существующие функции. Например, функция «Установить таймер» теперь может запускать новый таймер, даже если один уже запущен, а функция «Сделать фото» стала более «надежной» при последовательной съемке нескольких фотографий.