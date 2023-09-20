Одно из главных нововведений iOS — улучшенные «Ярлыки»: как они работают

В iOS 17 пользователи могут создавать ярлыки, например, для быстрого доступа к расшифровке аудиофайлов в текст, удаления будильников, сканирования документов и даже инициирования резервного копирования Time Machine. Эти усовершенствования расширяют возможности автоматизации, упрощая выполнение повседневных задач.

Среди новых команд можно выделить следующие:

Транскрибировать аудио : Преобразование аудиофайлов в текст.

Удалить будильники : Удаление определенных будильников из приложения "Часы".

Сканировать документ : Съемка и сохранение изображений в приложении "Файлы".

Запустить секундомер : Запуск таймера с секундомером.

Установка пароля точки доступа: настройка пароля точки доступа.

Кроме того, улучшены существующие функции. Например, функция «Установить таймер» теперь может запускать новый таймер, даже если один уже запущен, а функция «Сделать фото» стала более «надежной» при последовательной съемке нескольких фотографий.