Одно из последних крупных изменений в Android 13: смена показа уведомлений устройств Google Cast

Скоро Android 14 выйдет глобально

В последнем обновлении Android 13 компания Google внесла очередные изменения, которые могут стать последними настолько крупными, учитывая скорый релиз Android 14. Google отказалась от привычного вида уведомлений для устройств Cast, предоставив элементам управления мультимедиа место в медиаплеере Android.