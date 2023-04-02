Одно из приложений Huawei удалили из Google Play Store

Последняя версия приложения была выпущена в 2020 году и работала до октября прошлого года. У неё не было поддержки последних носимых устройств Huawei, таких как Band 7. Обновляться Huawei Health продолжило только в фирменном магазине компании App Gallery.

Интересно отметить, что приложение по-прежнему доступно в Apple App Store и Samsung Galaxy Store.