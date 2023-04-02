Одно из приложений Huawei удалили из Google Play Store

21:59, 02 апреля 2023
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Одно из приложений Huawei удалили из Google Play StoreОно больше не поддерживается в этом магазине
Huawei Health больше не доступно для скачивания в магазине Google Play. Это приложение отслеживает физическую активность пользователя, поддерживает более 100 видов спорта.
Фото: Huawei
Последняя версия приложения была выпущена в 2020 году и работала до октября прошлого года. У неё не было поддержки последних носимых устройств Huawei, таких как Band 7. Обновляться Huawei Health продолжило только в фирменном магазине компании App Gallery.
Интересно отметить, что приложение по-прежнему доступно в Apple App Store и Samsung Galaxy Store.