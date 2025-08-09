Microsoft Lens, ранее известное как Office Lens, помогает быстро превращать фотографии документов и заметок в файлы PDF, Word, PowerPoint и Excel. Приложение скачали более 50 миллионов раз только в Google Play, а пользователи оценивают его в 4,8 из 5.

Старые сканы останутся доступны в папке MyScans даже после отключения, но Microsoft советует перейти на приложение Microsoft 365 Copilot.

Завершение поддержки Lens — часть большой «чистки» в экосистеме Microsoft. В последнее время компания также отказалась от автозаполнения паролей в Microsoft Authenticator, объявила о закрытии Microsoft Publisher в 2026 году и удалила Paint 3D из своего магазина.