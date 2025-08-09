Опубликовано 09 августа 2025, 15:451 мин.
Одно из самых популярных мобильных приложений Microsoft — сканер Lens — закроют
Одно из самых популярных мобильных приложений Microsoft — сканер Microsoft Lens для Android и iOS — скоро прекратит работу. С середины сентября 2025 года приложение перестанет доступно для новых установок в Google Play и App Store. К середине ноября его уберут из магазинов, а после 15 декабря 2025 года функция создания новых сканов полностью отключится.
Microsoft Lens, ранее известное как Office Lens, помогает быстро превращать фотографии документов и заметок в файлы PDF, Word, PowerPoint и Excel. Приложение скачали более 50 миллионов раз только в Google Play, а пользователи оценивают его в 4,8 из 5.
Старые сканы останутся доступны в папке MyScans даже после отключения, но Microsoft советует перейти на приложение Microsoft 365 Copilot.
Завершение поддержки Lens — часть большой «чистки» в экосистеме Microsoft. В последнее время компания также отказалась от автозаполнения паролей в Microsoft Authenticator, объявила о закрытии Microsoft Publisher в 2026 году и удалила Paint 3D из своего магазина.