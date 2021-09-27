«Одноклассники» научились распознавать играющую вокруг музыку

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«Одноклассники» научились распознавать играющую вокруг музыкуОпробовать пока могут только владельцы айфонов
iOS-приложение «Одноклассники» запустило опцию распознавания музыки на базе технологии ShazamKit. Чтобы опробовать нововведение, нужно, чтобы была установлена iOS 15.
Об этом пишет vc.ru со ссылкой на компанию. Отмечается, что «Одноклассники» стали первой соцсетью со «встроенным шазамом».
Чтобы включить распознавание, нужно нажать на иконку в разделе «Музыка» или зажать иконку приложения в меню быстрых действий. Приложение будет слушать музыку через микрофон смартфона. Записанный фрагмент оно будет сопоставлять с музыкальной базой «Одноклассников». Сообщается, что технология способна даже распознать версию трека: оригинальную, запись с концерта или ремейк.
В будущем эта же опция появится в Android-приложении «Одноклассников». Но точная дата запуска функции неизвестна.