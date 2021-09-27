«Одноклассники» научились распознавать играющую вокруг музыку

Об этом пишет vc.ru со ссылкой на компанию. Отмечается, что «Одноклассники» стали первой соцсетью со «встроенным шазамом».

Чтобы включить распознавание, нужно нажать на иконку в разделе «Музыка» или зажать иконку приложения в меню быстрых действий. Приложение будет слушать музыку через микрофон смартфона. Записанный фрагмент оно будет сопоставлять с музыкальной базой «Одноклассников». Сообщается, что технология способна даже распознать версию трека: оригинальную, запись с концерта или ремейк.

В будущем эта же опция появится в Android-приложении «Одноклассников». Но точная дата запуска функции неизвестна.