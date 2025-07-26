Официальная программа для настройки игровой мыши устанавливала вирусы

Вредоносная программа, обнаруженная внутри, называется Xred. Она: может похищать данные, управлять компьютером без ведома пользователя и загружать другие вирусы. Пока неясно, сколько пользователей пострадали.

Компания утверждает, что утечек данных не было, а взлома серверов не произошло. Уязвимость коснулась только страницы загрузки ПО для конкретной модели мыши. Все остальные источники, включая основной раздел загрузок на сайте, GitHub и Discord, остались чистыми.

Первым о проблеме сообщил пользователь Reddit, установивший программу с официального сайта и заметивший сбои в работе Windows. Это вызвало подозрения и последующую проверку.