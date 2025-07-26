Официальная программа для настройки игровой мыши устанавливала вирусы

Опубликовано 26 июля 2025, 10:301 мин.
Официальная программа для настройки игровой мыши устанавливала вирусыБудьте внимательнее
Endgame Gear предупредила пользователей, что официальное ПО для настройки мыши OP1w 4k v2 распространяло вредоносное ПО. Проблема затронула файл, доступный на сайте компании с 26 июня по 9 июля. Сейчас заражённый файл удалён.
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Вредоносная программа, обнаруженная внутри, называется Xred. Она: может похищать данные, управлять компьютером без ведома пользователя и загружать другие вирусы. Пока неясно, сколько пользователей пострадали.
Компания утверждает, что утечек данных не было, а взлома серверов не произошло. Уязвимость коснулась только страницы загрузки ПО для конкретной модели мыши. Все остальные источники, включая основной раздел загрузок на сайте, GitHub и Discord, остались чистыми.
Первым о проблеме сообщил пользователь Reddit, установивший программу с официального сайта и заметивший сбои в работе Windows. Это вызвало подозрения и последующую проверку.