Официально: WhatsApp не будут блокировать в России

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Официально: WhatsApp не будут блокировать в РоссииА за покупку рекламы в Instagram могут наказать
Сегодня Тверской суд Москвы постановил признать компанию Meta экстремистской организацией. Эта компания владеет Instagram, Facebook и WhatsApp. Теперь поступают юридические разъяснения по ситуации.
Это уже и обговаривалось и раньше, а теперь СМИ распространили официальное решение суда: «Блокировку Facebook и Instagram начать немедленно, WhatsApp блокировка не касается». То есть пользователям мессенджера переживать не о чем.
Что касается пользователей Facebook и Instagram, то преследовать их за то, что они сидят в соцсетях, не будут. Однако юристы пояснили, что покупка рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться в России как финансирование экстремизма. Кроме того, уголовная или административная ответственность может наступить за размещение в соцсетях постов, которые нарушат действующее российское законодательство.