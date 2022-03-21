Официально: WhatsApp не будут блокировать в России

Это уже и обговаривалось и раньше, а теперь СМИ распространили официальное решение суда: «Блокировку Facebook и Instagram начать немедленно, WhatsApp блокировка не касается». То есть пользователям мессенджера переживать не о чем.

Что касается пользователей Facebook и Instagram, то преследовать их за то, что они сидят в соцсетях, не будут. Однако юристы пояснили, что покупка рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться в России как финансирование экстремизма. Кроме того, уголовная или административная ответственность может наступить за размещение в соцсетях постов, которые нарушат действующее российское законодательство.