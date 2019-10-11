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Приложения
Сегодня 20:17

Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

Есть изменения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.

Среди них есть привычные приложения:

  • Google Play;
  • поиск Google;
  • браузер Chrome;
  • диск Google;
  • Gmail;
  • Duo (вместо Hangouts);
  • карты Google;
  • Play Музыка;
  • Play Фильмы;
  • Google Фото;
  • YouTube.

Кроме того, в документе указаны изменения, которые вступят в силу в следующем месяце. Это, например, замена Play Музыка на YouTube Music в качестве основного приложения.

Также в требованиях сказано, что все смартфоны с Android 10 должны иметь «предустановленную Android Auto в системном разделе в качестве ключевого компонента без ярлыка». Напомним, это приложение представляет собой сервис для водителей.

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