Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

Среди них есть привычные приложения:

Google Play;

поиск Google;

браузер Chrome;

диск Google;

Gmail;

Duo (вместо Hangouts);

карты Google;

Play Музыка;

Play Фильмы;

Google Фото;

YouTube.

Кроме того, в документе указаны изменения, которые вступят в силу в следующем месяце. Это, например, замена Play Музыка на YouTube Music в качестве основного приложения.

Также в требованиях сказано, что все смартфоны с Android 10 должны иметь «предустановленную Android Auto в системном разделе в качестве ключевого компонента без ярлыка». Напомним, это приложение представляет собой сервис для водителей.