Приложения
Сегодня 20:17
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
Есть изменения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Среди них есть привычные приложения:
- Google Play;
- поиск Google;
- браузер Chrome;
- диск Google;
- Gmail;
- Duo (вместо Hangouts);
- карты Google;
- Play Музыка;
- Play Фильмы;
- Google Фото;
- YouTube.
Кроме того, в документе указаны изменения, которые вступят в силу в следующем месяце. Это, например, замена Play Музыка на YouTube Music в качестве основного приложения.
Также в требованиях сказано, что все смартфоны с Android 10 должны иметь «предустановленную Android Auto в системном разделе в качестве ключевого компонента без ярлыка». Напомним, это приложение представляет собой сервис для водителей.
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