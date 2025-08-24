Оказалось, ChatGPT не чурается брать информацию из Google. Хоть и не напрямую

Эти данные помогают ChatGPT отвечать на вопросы о текущих событиях, например о спортивных результатах или колебаниях на бирже. Год назад OpenAI напрямую запросила доступ к поиску Google, но получила отказ. С тех пор Google пытается усложнить работу SerpApi, хотя не подаёт в суд, чтобы не усугублять своё антимонопольное разбирательство в США.

Помимо SerpApi, OpenAI использует собственный веб-сканер, а также данные от Microsoft Bing и других компаний. Однако по признанию самой OpenAI, этих источников пока недостаточно, чтобы достичь точности Google, особенно в случае редких запросов.

Разработчики также заметили, что иногда ответы ChatGPT выглядят как готовые фрагменты из поисковой выдачи Google. В одном из экспериментов бывший инженер Google создал поддельные страницы, которые индексировались только в Google. Несмотря на это, ChatGPT смог отобразить их в ответах, что указывает на использование информации именно оттуда.