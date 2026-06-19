Оказалось, что Apple записывает каждое нажатие в App Store

Исследователи из Mysk выяснили, что Apple отслеживает буквально каждое нажатие пользователя внутри App Store. По их словам, система записывает, где вы касаетесь экрана, что ищете, и даже может вычислить, с какой скоростью печатаете. При этом отключить такой сбор данных нельзя. Он работает автоматически.