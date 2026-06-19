Приложения
Опубликовано 19 июня 2026, 18:59
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Оказалось, что Apple записывает каждое нажатие в App Store

Это вызвало споры
Недавно Apple представила для App Store «персонализированные подборки». Теперь магазин приложений предлагает пользователям приложения на основе их интересов и поведения. Однако вскрылись неприятные факты о работе магазина.
Оказалось, что Apple записывает каждое нажатие в App Store

© Apple

Исследователи из Mysk выяснили, что Apple отслеживает буквально каждое нажатие пользователя внутри App Store. По их словам, система записывает, где вы касаетесь экрана, что ищете, и даже может вычислить, с какой скоростью печатаете. При этом отключить такой сбор данных нельзя. Он работает автоматически.

Здесь видно, как записывается каждое нажатие при поптыке написать "Tim cook"

Здесь видно, как записывается каждое нажатие при поптыке написать "Tim cook"

© Mysk

И в этом и проблема, пишут эксперты. Скачивать приложения на iPhone можно только через App Store — альтернативы нет. Поэтому они считают, что подобная персонализация «должна предлагаться только с согласия пользователя».

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
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