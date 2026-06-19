Оказалось, что Apple записывает каждое нажатие в App Store

Опубликовано 19 июня 2026, 18:591 мин.
Оказалось, что Apple записывает каждое нажатие в App StoreЭто вызвало споры
Недавно Apple представила для App Store «персонализированные подборки». Теперь магазин приложений предлагает пользователям приложения на основе их интересов и поведения. Однако вскрылись неприятные факты о работе магазина.
© Apple
Исследователи из Mysk выяснили, что Apple отслеживает буквально каждое нажатие пользователя внутри App Store. По их словам, система записывает, где вы касаетесь экрана, что ищете, и даже может вычислить, с какой скоростью печатаете. При этом отключить такой сбор данных нельзя. Он работает автоматически.
И в этом и проблема, пишут эксперты. Скачивать приложения на iPhone можно только через App Store — альтернативы нет. Поэтому они считают, что подобная персонализация «должна предлагаться только с согласия пользователя».
Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
Теги: