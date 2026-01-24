Оказалось, еженедельно более 230 млн человек делятся с ChatGPT медицинскими данными

Недавно компания OpenAI запустила специальный раздел ChatGPT Health для этих целей. Однако, в отличие от врачей или клиник, этот чат-бот не подчиняется строгим законам о защите медицинских данных, отмечают эксперты. Вся конфиденциальность зависит только от обещаний в политике OpenAI, которую компания может изменить в любой момент.

Юристы предупреждают: если данные утекут или будут использованы не по назначению, у пользователей практически не будет законных рычагов воздействия. При этом OpenAI активно позиционирует ИИ как «помощника» в медицине. Это, мол, повышает доверие людей, несмотря на предупреждения о том, что сервис не предназначен для постановки диагнозов.

Эксперты задаются вопросом, не должны ли такие инструменты, учитывая их влияние, регулироваться как медицинские устройства.