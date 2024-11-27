Оказалось, Илону Маску принадлежат абсолютно все Twitter-аккаунты

Опубликовано 27 ноября 2024, 15:451 мин.
Оказалось, Илону Маску принадлежат абсолютно все Twitter-аккаунтыВ судебном заявлении
Компания X (бывший Twitter) подала спорное заявление в суд, утверждая, что ей принадлежат все учетные записи пользователей на платформе. Заявление появилось после того, как X попыталась заблокировать передачу учетных записей в социальных сетях, связанных с InfoWars, конспирологическим СМИ, ранее возглавляемым Алексом Джонсом, компании The Onion.
В заявлении X утверждается, что учетные записи пользователей являются частью ее «услуг» и не подлежат передаче в соответствии с условиями обслуживания платформы. Хотя X признает, что не претендует на право собственности на пользовательский контент, она утверждает, что контролирует сами аккаунты, заявляя, что лицензии, выданные пользователям, не подлежат «переуступке». Этот «юридический маневр» привлек внимание.
Критики считают, что этот шаг свидетельствует о склонности Маска ставить личные интересы выше «последовательных принципов». Подача иска также подчеркивает более широкие проблемы, связанные с правами пользователей в цифровую эпоху, считают они.
Компания X не ответила на просьбу СМИ о комментарии.