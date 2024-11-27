Оказалось, Илону Маску принадлежат абсолютно все Twitter-аккаунты

В заявлении X утверждается, что учетные записи пользователей являются частью ее «услуг» и не подлежат передаче в соответствии с условиями обслуживания платформы. Хотя X признает, что не претендует на право собственности на пользовательский контент, она утверждает, что контролирует сами аккаунты, заявляя, что лицензии, выданные пользователям, не подлежат «переуступке». Этот «юридический маневр» привлек внимание.

Критики считают, что этот шаг свидетельствует о склонности Маска ставить личные интересы выше «последовательных принципов». Подача иска также подчеркивает более широкие проблемы, связанные с правами пользователей в цифровую эпоху, считают они.

Компания X не ответила на просьбу СМИ о комментарии.