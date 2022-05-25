Оказался "крепким орешком": ФБР через Whatsapp раскрыло покушение на бывшего президента США

Федеральные прокуроры заявили, что он был работником ресторана в Колумбусе и Индианаполисе, штат Индиана, но работал в сговоре с террористами для контрабанды убийц через американо-мексиканскую границу.

Агент ФБР Джон Ипсилантис рассказал Bloomberg, что заговорщики считали Буша "ответственным за убийство многих иракцев и развал всей страны".

Forbes первоначально сообщил, что ФБР смогло отследить предполагаемого связного благодаря сообщениям, которые он отправлял соучастникам на своем аккаунте WhatsApp. Согласно документам ФБР федеральные правоохранительные органы использовали двух разных конфиденциальных информаторов для слежки за гражданином Ирака.

Помимо записанных личных встреч, ФБР отслеживало преступника с помощью информации, предоставленной AT&T (оператор сотовой связи в США), а также цифрового "регистратора".

По словам прокуроров, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за незаконный ввоз человека в США и до 20 лет за пособничество в покушении на убийство бывшего президента.