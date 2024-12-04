Оказывается, Google знала о рисках для людей контракта с военными Израиля

Несмотря на эти опасения, компания пошла дальше. Контракт, заключенный совместно с Amazon, предусматривает предоставление облачных услуг, включая инструменты искусственного интеллекта для анализа изображений и видео, а также управление данными. Самая прибыльная часть — 525 миллионов долларов — поступила от Министерства обороны Израиля.

В итоге Google столкнулась с негативной реакцией сотрудников, около 50 из которых, как сообщается, были уволены за протест против сделки. Протестующие утверждали, что контракт противоречит принципам Google в области ИИ, которые запрещают использовать технологии для слежки или оружия.

Консультанты компании рекомендовали принять меры предосторожности, например, ограничить продажу инструментов ИИ израильским военным и добавить этические рекомендации. Однако эти предложения не были реализованы в полной мере.

Представитель компании защитил контракт, заявив, что он соответствует условиям обслуживания.