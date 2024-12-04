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Опубликовано 04 декабря 2024, 21:00
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Оказывается, Google знала о рисках для людей контракта с военными Израиля

Свидетельствуют внутренние документы
Google знала о потенциальных проблемах с правами человека, связанных с контрактом Project Nimbus стоимостью 1,2 миллиарда долларов с израильским правительством, свидетельствуют внутренние документы, на которые ссылаются западные СМИ. До объявления о сделке в мае 2021 года юристы и консультанты Google отмечали риск того, что облачные сервисы компании могут быть использованы с нарушением прав человека, особенно на Западном берегу реки Иордан.
Оказывается, Google знала о рисках для людей контракта с военными Израиля
© Ferra

Несмотря на эти опасения, компания пошла дальше. Контракт, заключенный совместно с Amazon, предусматривает предоставление облачных услуг, включая инструменты искусственного интеллекта для анализа изображений и видео, а также управление данными. Самая прибыльная часть — 525 миллионов долларов — поступила от Министерства обороны Израиля.

В итоге Google столкнулась с негативной реакцией сотрудников, около 50 из которых, как сообщается, были уволены за протест против сделки. Протестующие утверждали, что контракт противоречит принципам Google в области ИИ, которые запрещают использовать технологии для слежки или оружия.

Консультанты компании рекомендовали принять меры предосторожности, например, ограничить продажу инструментов ИИ израильским военным и добавить этические рекомендации. Однако эти предложения не были реализованы в полной мере.

Представитель компании защитил контракт, заявив, что он соответствует условиям обслуживания.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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