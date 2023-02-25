Оказывается, Microsoft тайно тестировала на пользователях искусственный интеллект в Bing

Его использование было очень похоже на то, что мы увидели с выходом в общий доступ аналога ChatGPT.

"Sydney - это старое кодовое название функции чат-бота, основанного на более ранних моделях, которого мы начали тестировать в Индии в конце 2020 года", - говорит Кейтлин Роулстон, директор по коммуникациям Microsoft, в заявлении для The Verge. "Информация, которую мы получили в ходе этого тестирования, помогла нам в работе (над недавно выпущенным чат-бот, – прим. ред.)”

Некоторые пользователи Bing в Индии и Китае заметили бота Sydney еще в первой половине 2021 года.