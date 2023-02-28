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14:37, 28 февраля 2023
1 мин.

Оказывается, у Яндекса глобальный сбой: не работают почти все сервисы

Компания лишь говорит, что работает над устранением проблемы

Сегодня мы уже писали, что пользователи Яндекс Музыки столкнулись со сбоем. Как оказалось, проблемы затрагивают большинство сервисов компании.

Оказывается, у Яндекса глобальный сбой: не работают почти все сервисы

Фото: Unsplash

СМИ пишут, что пользователи не могут получить доступ к Яндекс.Еде, Delivery Club, Метрике, Директу, сервисам умного дома, Маркету, Кинопоиску и Диску. Ещё не работает сервис подписки Яндекс 360.

В компании подтверждают, что пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам. Яндекс занимается устранением проблем.

Источник:ТАСС
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