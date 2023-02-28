Оказывается, у Яндекса глобальный сбой: не работают почти все сервисы

14:37, 28 февраля 2023
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Оказывается, у Яндекса глобальный сбой: не работают почти все сервисыКомпания лишь говорит, что работает над устранением проблемы
Сегодня мы уже писали, что пользователи Яндекс Музыки столкнулись со сбоем. Как оказалось, проблемы затрагивают большинство сервисов компании.
Фото: Unsplash
СМИ пишут, что пользователи не могут получить доступ к Яндекс.Еде, Delivery Club, Метрике, Директу, сервисам умного дома, Маркету, Кинопоиску и Диску. Ещё не работает сервис подписки Яндекс 360.
В компании подтверждают, что пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам. Яндекс занимается устранением проблем.