Оказывается, у Яндекса глобальный сбой: не работают почти все сервисы

СМИ пишут, что пользователи не могут получить доступ к Яндекс.Еде, Delivery Club, Метрике, Директу, сервисам умного дома, Маркету, Кинопоиску и Диску. Ещё не работает сервис подписки Яндекс 360.

В компании подтверждают, что пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам. Яндекс занимается устранением проблем.