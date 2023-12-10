Оказывается, ваш браузер можно ускорить всего одной настройкой

Оказывается, ваш браузер можно ускорить всего одной настройкойРаскройте всю мощь браузера
Существует настройка, которая может повысить скорость просмотра веб-страниц - аппаратное ускорение. Расположенная в настройках браузера, эта функция использует аппаратные возможности компьютера помимо центрального процессора, задействуя мощь графического процессора, специальных аудиоустройств и даже искусственного интеллекта.
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Это означает более плавную графику, повышенную производительность и потенциальную экономию заряда батареи на ноутбуках. Хотя большинство браузеров включают аппаратное ускорение по умолчанию, выполните следующие действия, чтобы активировать его вручную.
В Google Chrome откройте вкладку «Система» в «Настройках», а пользователи Microsoft Edge могут найти ее в разделе «Система и производительность». Любители Firefox могут включить эту функцию в разделе «Общие».
Safari от Apple автоматически включает аппаратное ускорение, начиная с macOS Catalina.