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18:15, 10 декабря 2023
1 мин.

Оказывается, ваш браузер можно ускорить всего одной настройкой

Раскройте всю мощь браузера

Существует настройка, которая может повысить скорость просмотра веб-страниц - аппаратное ускорение. Расположенная в настройках браузера, эта функция использует аппаратные возможности компьютера помимо центрального процессора, задействуя мощь графического процессора, специальных аудиоустройств и даже искусственного интеллекта.

Оказывается, ваш браузер можно ускорить всего одной настройкой

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Это означает более плавную графику, повышенную производительность и потенциальную экономию заряда батареи на ноутбуках. Хотя большинство браузеров включают аппаратное ускорение по умолчанию, выполните следующие действия, чтобы активировать его вручную.

В Google Chrome откройте вкладку «Система» в «Настройках», а пользователи Microsoft Edge могут найти ее в разделе «Система и производительность». Любители Firefox могут включить эту функцию в разделе «Общие».

Safari от Apple автоматически включает аппаратное ускорение, начиная с macOS Catalina.

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