Оказывается, ваш браузер можно ускорить всего одной настройкой

Это означает более плавную графику, повышенную производительность и потенциальную экономию заряда батареи на ноутбуках. Хотя большинство браузеров включают аппаратное ускорение по умолчанию, выполните следующие действия, чтобы активировать его вручную.

В Google Chrome откройте вкладку «Система» в «Настройках», а пользователи Microsoft Edge могут найти ее в разделе «Система и производительность». Любители Firefox могут включить эту функцию в разделе «Общие».

Safari от Apple автоматически включает аппаратное ускорение, начиная с macOS Catalina.