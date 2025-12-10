OpenAI, Anthropic и др. основали фонд для стандартизации ИИ-агентов

Компании передали фонду часть своих технологий. OpenAI передала AGENTS. md — универсальный стандарт для ИИ-агентов, Anthropic — Model Context Protocol (MCP) для подключения ИИ-моделей к инструментам и данным, а Block — фреймворк Goose, используемый разработчиками для создания агентов.

Цель фонда — создать единые стандарты для ИИ-агентов, чтобы они «работали безопасно, прозрачно и совместимо между собой». AAIF поддерживают также Microsoft, AWS и Cloudflare.

ИИ-агенты, напомним, могут выполнять действия от имени пользователя, например, бронировать билеты или заказывать товары онлайн. Но эксперты предупреждают о рисках: агенты могут допускать ошибки, раскрывать личные данные или выполнять «нежелательные операции» из-за уязвимостей в системе.