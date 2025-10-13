OpenAI больше не обязана сохранять все чаты ChatGPT

Опубликовано 13 октября 2025, 18:001 мин.
OpenAI больше не обязана сохранять все чаты ChatGPTЗа исключением некоторых случаев
Федеральный судья США издала новое постановление, которое освобождает OpenAI от обязанности бесконечно хранить все данные чатов ChatGPT. Ранее компания была обязана сохранять каждый лог, чтобы New York Times могла проверить возможные нарушения авторских прав.
© OpenAI
Дело началось в конце 2023 года, когда NYT подала иск против OpenAI, утверждая, что компания использовала материалы газеты для обучения своих моделей. В мае 2025 года суд обязал OpenAI хранить все чаты, чтобы журналисты могли исследовать претензии. OpenAI подала апелляцию, называя это требование угрожающим конфиденциальности.
Теперь OpenAI не обязана сохранять чаты начиная с 26 сентября, за исключением некоторых случаев. Данные, которые уже были сохранены по предыдущему постановлению, остаются доступными для расследования. Компания также обязана хранить информацию о пользователях, отмеченных NYT для проверки возможных нарушений.
NYT может продолжать расширять список таких пользователей и изучать сохранённые логи.