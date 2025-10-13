OpenAI больше не обязана сохранять все чаты ChatGPT

Дело началось в конце 2023 года, когда NYT подала иск против OpenAI, утверждая, что компания использовала материалы газеты для обучения своих моделей. В мае 2025 года суд обязал OpenAI хранить все чаты, чтобы журналисты могли исследовать претензии. OpenAI подала апелляцию, называя это требование угрожающим конфиденциальности.

Теперь OpenAI не обязана сохранять чаты начиная с 26 сентября, за исключением некоторых случаев. Данные, которые уже были сохранены по предыдущему постановлению, остаются доступными для расследования. Компания также обязана хранить информацию о пользователях, отмеченных NYT для проверки возможных нарушений.

NYT может продолжать расширять список таких пользователей и изучать сохранённые логи.