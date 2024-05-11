OpenAI готовит конкурента поисковику Google, но на базе ИИ

Хотя OpenAI официально не подтвердила дату запуска, сообщается, что поисковая система будет функционировать аналогично ChatGPT компании. Пользователи смогут задавать вопросы и получать ответы из различных онлайн-источников, таких как новостные статьи, блоги и Википедия, с цитатами и соответствующими изображениями.

Эта функциональность, похоже, бросает прямой вызов поисковой генерации Google Search Generative Experience (SGE), которая в настоящее время находится на стадии тестирования с ограниченной аудиторией. Обе компании явно расширяют границы поиска на основе искусственного интеллекта, стремясь предоставить пользователям более полные и информативные результаты.