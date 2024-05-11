OpenAI готовит конкурента поисковику Google, но на базе ИИ

Опубликовано 11 мая 2024, 03:00
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OpenAI готовит конкурента поисковику Google, но на базе ИИОн бросит вызов Google 13 мая
Согласно новому отчету Reuters, OpenAI собирается запустить свою поисковую систему на базе искусственного интеллекта 13 мая, за день до ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2024.
Хотя OpenAI официально не подтвердила дату запуска, сообщается, что поисковая система будет функционировать аналогично ChatGPT компании. Пользователи смогут задавать вопросы и получать ответы из различных онлайн-источников, таких как новостные статьи, блоги и Википедия, с цитатами и соответствующими изображениями.
Эта функциональность, похоже, бросает прямой вызов поисковой генерации Google Search Generative Experience (SGE), которая в настоящее время находится на стадии тестирования с ограниченной аудиторией. Обе компании явно расширяют границы поиска на основе искусственного интеллекта, стремясь предоставить пользователям более полные и информативные результаты.