OpenAI купила разработчика ИИ-интерфейса для Mac

Опубликовано 25 октября 2025, 09:001 мин.
OpenAI купила разработчика ИИ-интерфейса для MacSky
OpenAI объявила о покупке Software Applications, Inc., создателей ИИ-интерфейса для Mac под названием Sky. Программа, пока не выпущенная для широкой публики, способна видеть, что происходит на экране, и помогать пользователю в разных задачах — от написания текстов до программирования.
© Sky
По словам сооснователя Sky Ари Вайнштейна, цель проекта — сделать работу за компьютером «более интуитивной и удобной». До Sky сооснователи стартапа создали приложение Workflow, которое было куплено Apple и стало основой функции для Shortcuts. Третий сооснователь, Ким Беверетт, почти десять лет работала в Apple над такими продуктами, как Safari, Mail и FaceTime.
Сумма сделки не раскрывается, но известно, что Sky ранее привлекла 6,5 млн долларов инвестиций, среди которых был и глава OpenAI Сэм Альтман.