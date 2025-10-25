OpenAI купила разработчика ИИ-интерфейса для Mac

По словам сооснователя Sky Ари Вайнштейна, цель проекта — сделать работу за компьютером «более интуитивной и удобной». До Sky сооснователи стартапа создали приложение Workflow, которое было куплено Apple и стало основой функции для Shortcuts. Третий сооснователь, Ким Беверетт, почти десять лет работала в Apple над такими продуктами, как Safari, Mail и FaceTime.

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что Sky ранее привлекла 6,5 млн долларов инвестиций, среди которых был и глава OpenAI Сэм Альтман.